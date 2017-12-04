Видео суперлуния появилось в Сети

Фото: ТАСС/Zuma/Yin Bogu

В Сети появилось видео суперлуния – астрономического явления, при котором естественный спутник Земли подошел к ней на максимально близкое расстояние.

Земляне наблюдали это явление в ночь с 3 на 4 декабря, передает "Вечерняя Москва". Полная Луна достигла точки перигея, в которой спутник максимально сблизился с Землей.

Ученые утверждают, что расстояние должно было составить 357 495 километров. При этом небесное тело должно казаться на 30 процентов ярче и на 14 больше по сравнению с обычным полнолунием.

Москвичи не смогли увидеть суперлуние из-за погоды. В 2017 году это было единственное суперлуние, тогда как в 2016 жители Земли видели три редких явления – в октябре, ноябре и декабре.