Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка

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Молекулярный биолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов прокомментировал исследование о пользе цветкового растения чернушки посевной в борьбе с COVID-19.
По его словам, такие публикации появляются почти каждый месяц, поскольку в мире существует много веществ, которые могут повлиять на инфекцию на клеточном уровне.
"Дело в том, что до конечного результата – чтобы эти вещества показали эффективность на животных и на людях – доходит максимум 1%", – пояснил он порталу РБК.
Нетесов подчеркнул, что наиболее эффективным способом борьбы с вирусом остается вакцинация.
В свою очередь, инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что даже в случае подтверждения полезных свойств чернушки посевной должно пройти несколько лет, прежде чем можно будет ввести ее в коммерческое использование.
"Ученые всегда стараются застолбить свои предположения, надежды. Для этого сейчас очень много возможностей. Если гипотеза подтвердится – человек на коне. Если нет – ну, искали, но не нашли", – сказал он.
Эксперты призвали не заниматься самолечением и не экспериментировать с употреблением отвара чернушки.
Ранее профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад рассказала об обнаружении нового природного средства против COVID-19 – чернушки. По словам специалиста, тимохинон, который содержится в растении, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2, не позволяя вирусу вызывать легочную инфекцию.
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