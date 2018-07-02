Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Фото: ТАСС/ESA/Zuma

NASA завершило стыковку грузового космического корабля Dragon с Международной космической станцией, агентство ведет прямую трансляцию операции.

Процесс стыковки занял более двух часов. Экипаж захватил грузовик рукой-манипулятором Canadarm2, а мягкой стыковкой руководили с Земли. Разгрузка корабля начнется 3 июля.

Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал 29 июня, он доставил на орбиту 2,676 тонны груза, включая 205 килограммов предметов первой необходимости, воды и провианта. Еще 1,233 тонны пришлось на научные материалы, 12 килограммов – на российское оборудование.

Это уже 15-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи Dragon.

Всего Dragon пробудет на орбите несколько недель. Затем кораболь вернется на Землю с результатами научных экспериментов.