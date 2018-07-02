Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Фото: ТАСС/ESA/Zuma
NASA завершило стыковку грузового космического корабля Dragon с Международной космической станцией, агентство ведет прямую трансляцию операции.
Процесс стыковки занял более двух часов. Экипаж захватил грузовик рукой-манипулятором Canadarm2, а мягкой стыковкой руководили с Земли. Разгрузка корабля начнется 3 июля.
Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал 29 июня, он доставил на орбиту 2,676 тонны груза, включая 205 килограммов предметов первой необходимости, воды и провианта. Еще 1,233 тонны пришлось на научные материалы, 12 килограммов – на российское оборудование.
Это уже 15-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи Dragon.
Всего Dragon пробудет на орбите несколько недель. Затем кораболь вернется на Землю с результатами научных экспериментов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: