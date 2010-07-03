Специалисты рассказали, чем оливковое масло полезнее подсолнечного

В интернете стали часто появляться доводы в пользу подсолнечного масла в сравнении с оливковым.
Прежде всего в подсолнечном масле в пять раз больше незаменимых полиненасыщенных омега-6 жирных кислот. Главный его компонент – именно такая незаменимая омега-6 кислота – линолевая. На нее приходится более 60 процентов всего масла. А около 70 процентов оливкового масла – олеиновая кислота, якобы не ценная для организма.
Биогеронтолог, доктор биологических наук, профессор Алексей Москалев подтвердил, что в оливковом масле действительно почти нет незаменимых омега-3 и омега-6 жирных кислот. Однако, по его словам, это плюс масла.
Специалист объяснил, что основу оливкового масла составляют мононенасыщенные жирные кислоты, в первую очередь олеиновая кислота.
"Они обладают достаточной текучестью для обеспечения пластичности клеточных мембран. Но при этом они меньше окисляются при готовке и хранении, чем полиненасыщенные жирные кислоты подсолнечного масла. Все дело в двойных связях в молекуле жира. Именно по ним и происходит окисление жиров, и из-за этого образуются токсичные вещества. В мононенасыщенных жирах одна двойная связь, в полиненасыщенных – две. И поэтому они окисляются легче и производят больше токсичных веществ", – цитируют его "Аргументы и факты".
При экспериментах на долгоживущих животных выяснилось, что в мембранах их клеток преобладают именно мононенасыщенные жирные кислоты. Полиненасыщенные кислоты же являются самыми окисляемыми молекулами в нашем теле, а продукты их окисления токсичны для клеток.
Когда на животных изучали влияние различных масел на старение печени, то оливковое масло первого отжима (Extra Virgin) показало себя лучше остальных. Кроме того, оно обладает свойствами антидепрессанта и транквилизатора. У мышей оливковое масло улучшало познавательные функции и препятствовало развитию нейродегенерации.
В прошлом году исследователи из Гранадского университета узнали, что употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира на протяжении долгого времени может стать причиной проблем с печенью. Это стало ясно во время экспериментов на крысах. Более здоровой печень оказалась у крыс, употреблявших в пищу оливковое масло.
А ученые из Торонто выяснили, что оливковое масло поможет снизить риск инсульта. Его пользу связали с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
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