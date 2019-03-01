Способ редактировать человеческие клетки открыли в России

Избавиться от болезней и устранить генетические аномалии можно с помощью редактирования человеческих клеток. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора Медико-генетического научного центра Минздрава, главного генетика страны Сергея Куцева.
По словам специалиста, отечественные ученые сумели продвинуться в редактировании генома при муковисцидозе. Это наследственное заболевание, для которого характерны поражение желез внешней секреции и тяжелые нарушения функций органов дыхания.
"Получен очень хороший результат – около 10% клеток можно отредактировать", – заявил Куцев, уточнив, что пока это лучший результат в мире.
Генетик убежден, что в будущем врачи начнут брать живые ткани пациента, устранять в них генетические аномалии, а затем трансплантировать их обратно в тело. Тогда отредактированные клетки восстановят функции организма. Отмечается, что такой метод планируют использовать при лечении инфекционных, наследственных и онкологических заболеваний.
В 2018 году ученые выявили новый вид мышечной патологии и патологии соединительной ткани, распространенный на территории России. Было установлено, что в гене FKBP14 повторяется одна и та же мутация, которая является отдельной нозологической формой, – синдромом Элерса-Данло с кифосколеозом.
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