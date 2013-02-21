Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля 2013, 17:09

Безопасность

В Новой Москве зафиксирован очаг бруцеллеза

На фермерском хозяйстве "Россиянка" в Москве Роспотребнадзор зафиксировал очаг бруцеллеза среди животных. В ходе расследования также были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил в организации питания работников и условиях проживания.

В целях выявления всех обстоятельств инцидента вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

При этом администрация фермерского хозяйства противодействует сотрудникам Роспотребнадзора. В связи с этим направлено обращение в прокуратуру Троицкого округа. Специалисты не рекомендуют до выяснения всех обстоятельств, приобретать продукцию этого производителя.

Сайты по теме


нарушения санитарные нормы заболевания

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика