14 октября 2013, 13:22

Общество

В Волоколамске нашли снаряды времен Великой Отечественной войны

Житель Волоколамского района обнаружил снаряды времен Великой Отечественной войны при реконструкции своего дома. Сигнал о происшествии поступил от него в дежурную часть в пятницу, 11 октября, сообщает пресс-служба МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции, МЧС и саперная группа, выехавшие на место происшествия, установили, что находка представляет собой немецкий блиндаж, наполненный боеприпасами.

В настоящее время продолжаются саперные работы по разминированию обнаруженных снарядов. Район поисков оцеплен сотрудниками полиции.

