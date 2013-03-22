Форма поиска по сайту

22 марта 2013, 19:47

"Вечерняя Москва" получила Знак отличия "Золотого фонда прессы"

Российский "Золотой фонд прессы" присудил газете "Вечерняя Москва" Знак отличия за успехи проекта, а главный редактор газеты Александр Куприянов стал победителем в номинации "Главный редактор года - 2013".

"Мой успех был бы невозможен без всего коллектива "Вечерней Москвы", - заявил Куприянов. - Достижения "Вечерки" с момента перезапуска проекта в целом и данная премия в частности - это, безусловно, командный результат редакции и дирекции".

За последний год "Вечерняя Москва" вошла в тройку лидеров среди столичных изданий категории GI.

