"Вечерняя Москва" получила Знак отличия "Золотого фонда прессы"

Российский "Золотой фонд прессы" присудил газете "Вечерняя Москва" Знак отличия за успехи проекта, а главный редактор газеты Александр Куприянов стал победителем в номинации "Главный редактор года - 2013".

"Мой успех был бы невозможен без всего коллектива "Вечерней Москвы", - заявил Куприянов. - Достижения "Вечерки" с момента перезапуска проекта в целом и данная премия в частности - это, безусловно, командный результат редакции и дирекции".

За последний год "Вечерняя Москва" вошла в тройку лидеров среди столичных изданий категории GI.