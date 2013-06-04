В Москве наградят общественников за патриотическое воспитание граждан

6 июня 35 общественных деятелей и организаций будут награждены почетным знаком "За активную работу по патриотическому воспитанию граждан России" и памятной медалью "Патриот России". Об этом сообщили в московском комитете общественных связей.

Торжественная церемония состоится в Московском центре социальной адаптации государственных служащих, уволенных с военной службы из правоохранительных органов, и членов их семей.

Кроме того, некоторые руководители структурных подразделений правительства Москвы и органов местного самоуправления получат подарочные наборы памятных медалей "В память 200-летия Отечественной войны 1812 года" за весомый вклад в подготовку и проведение юбилейных мероприятий, приуроченных к этой дате.

Для гостей праздника на сцене Большого зала с концертной программой выступят юные москвичи с творческой концертной программой.

Награды учреждены Российским государственным военным историко-культурным центром при Правительстве Российской Федерации за вклад в реализацию государственных программ по патриотическому воспитанию.