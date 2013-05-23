Сергей Бабкин презентует новую пластинку "Сергевна"

Вокалист группы "5’nizza" Сергей Бабкин 31 мая презентует публике альбом "Сергевна".

Это десятый юбилейный альбом коллектива, работу над которым музыканты начали в в октябре прошлого года. Это первый альбом Бабкина, в котором нет даже намека на социальные темы.

"Все песни на пластинке объединяют, по меньшей мере, две вещи - они родились после появления на свет дочери Сергея - Веселины, и все они о любви", - сообщили организаторы.

Добавим, что продюсером новый песен Бабкина стал клавишник "Океан Ельзи" Милош Елич.

Концерт состоится в Live Music Hall. Начало – в 21.00.

