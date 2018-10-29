Гагарина изменила внешность и выступила в метро

Фото: www.instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина изменила внешность и выступила в столичной подземке перед пассажирами.

Как сообщают "Дни.ру", певица предстала перед зрителями в образе, в котором ее было трудно узнать. На ней был длинный бежевый плащ, широкополая черная шляпа и большие круглые очки. Вместе с коллегой певица исполнила под живой аккомпанемент хит Виктора Цоя "Кукушка".

Секрет перфоманса организаторы обещают раскрыть поклонникам Гагариной в самое ближайшее время.