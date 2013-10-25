В Москве откроется мемориальная доска Варламу Шаламову

Мемориальная доска в память поэта и писателя, автора "Колымских рассказов" Варлама Шаламова откроется 30 октября в Москве в Чистом переулке.

Бронзовый памятник с барельефом Шаламова выполнен народным художником России, скульптором Георгием Вартановичем Франгуляном за счет средств Департамента культуры города Москвы.

Организатор церемонии открытия - музей истории ГУЛАГа. Также на церемонии будут представители общества "Мемориал", литературных издательств, творческих, общественных организаций, средств массовой информации.

Варлам Шаламов 16 лет провел в сталинских лагерях. После окончательного освобождения работал фельдшером, а потом корреспондентом в журнале "Москва". При жизни автора вышло пять сборников его стихов, остальные книги писателя, в том числе и его проза, увидели свет в 1989 году.