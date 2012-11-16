Плакаты с митингов протеста в Москве выставят в британском музее

Центр дизайна Artplay передал в коллекцию британского Музея Виктории и Альберта часть плакатов выставки "Вы нас даже не представляете", посвященной творчеству участников акций протеста 2011 – 2012 года.

В феврале на выставке в Artplay было представлено более 250 плакатов, созданных участниками зимних митингов всего за неделю. Затем часть экспонатов вернулась на улицы, 188 плакатов поступили в коллекцию Центра, из них 153 работы сразу были переданы в архив Государственной публичной исторической библиотеки России.

Теперь несколько плакатов Центр передает в архив знаменитого лондонского музея - таким образом, они становятся произведениями искусства мирового уровня.

По словам арт-директора Artplay Алины Сапрыкиной, прошлой зимой Россия пережила удивительное время. "На наших глазах произошел мгновенный расцвет, взрыв самого низового народного творчества. Люди вышли на улицы с собственными плакатами и объектами, иные из которых настолько оригинальны, что по праву могут считаться произведениями искусства", - считает Сапрыкина.

Напомним, зимой 2011 — 2012 года в Москве проходили массовые акции под лозунгом "За честные выборы", тысячи участников которых протестовали против нарушений, допущенных, по их мнению, на выборах в Госдуму.