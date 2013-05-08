Форма поиска по сайту

08 мая 2013, 09:20

Культура

8 мая музеи Кремля будут работать с 14.00

Московский Кремль 8 мая будет открыт только лишь половину рабочего дня. Попасть в него можно будет с 14.00. Это связано с подготовкой к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Регулярные экскурсии в Кремле начнутся с середины месяца и продлятся до конца сентября. Территория будет открыта для туристов с 9.30 до 18.00. Кассы будут закрываться на час раньше - в 17.00. При этом, по сообщению пресс-службы ФСО, по четвергам доступ для посетителей будет закрыт.

Отметим, в Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" входят Оружейная палата, Патриарший дворец, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольня Ивана Великого, Царь-пушка и Царь-колокол.

