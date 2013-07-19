Чемпионат мира по супербайку пройдет под Волоколамском

В эти выходные под Волоколамском пройдет Чемпионат мира по супербайку. По итогам финального дня приема и обработки заявок в список вошли 19 пилотов, включая 12 заявок по Вайлд-Кард. Все они смогут бороться за призы московского раунда. Первые тренировочные сессии уик-энда начнутся уже сегодня, сообщает телеканал "Москва 24".

В гаражах команд на трассе Moscow Raceway механики уже готовят мотоциклы к гонкам. И хотя до старта российского этапа чемпионата мира по супербайку еще есть время, команды уже собраны. Основная задача за это время - досконально изучить трассу и предугадать все возможные неполадки, основываясь на опыте предыдущих этапов.

Кто станет лидером гонки, будет ясно только в воскресенье. Но посмотреть на то, как пилоты готовятся, можно уже в субботу на квалификационных заездах. Стоимость билетов на соревнования - от 900 до 45000 тысяч рублей.