07 июня 2013, 20:21

Жители СВАО нашли место для фотосессий на природе

Об удивительном месте для фотосъемок рассказала жительница района Ростокино Мария.

Фото: Sosedi.ru



Живописный парк на северо-востоке столицы, давно полюбившийся жителям города Москвы, к лету преобразился и стал популярным местом для отдыха и фотосъемок.

Фото: Sosedi.ru

"Парк "Леоново" красив, и молодежь очень любит там фотографироваться. Ведь у нас есть замечательные мосты, пруд, как с картин Васнецова, и ажурная музыкальная беседка. Пока тепло - пользуйтесь и делайте красивые фотографии на фоне парка," - призывает жительница.

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.

