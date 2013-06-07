Жители СВАО нашли место для фотосессий на природе

Об удивительном месте для фотосъемок рассказала жительница района Ростокино Мария.

Фото: Sosedi.ru





Живописный парк на северо-востоке столицы, давно полюбившийся жителям города Москвы, к лету преобразился и стал популярным местом для отдыха и фотосъемок.

Фото: Sosedi.ru

"Парк "Леоново" красив, и молодежь очень любит там фотографироваться. Ведь у нас есть замечательные мосты, пруд, как с картин Васнецова, и ажурная музыкальная беседка. Пока тепло - пользуйтесь и делайте красивые фотографии на фоне парка," - призывает жительница.

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.