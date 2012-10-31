В центре Москвы задержан участник банды мошенников

В Центральном административном округе Москвы полицейские задержали участника организованной преступной группы, занимавшейся оформлением кредитов по поддельным документам. Мужчина долгое время находился в федеральном розыске.

Задержанный, являющийся гражданином Грузии, оказался сыном лидера банды, специализирующейся на оформлении кредитов по поддельным документам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Преступники действовали в Москве в 2006-2007 годах. Для своих афер они привлекали ранее судимых или ведущих асоциальный образ жизни граждан. Большая часть из них проживала в Талдомском районе Подмосковья.

Ранее полицейские арестовали пять членов банды. Все они были признаны виновными по статье "Мошенничество", максимальное наказание за это преступление составляет 10 лет лишения свободы.