Задержана сотрудница банка, подозреваемая в хищении денег у пенсионера

Полицейские на севере Москвы задержали сотрудницу банка по подозрению в хищении денег со счета клиента.

В конце июня родственники 85-летнего пенсионера обратились в правоохранительные органы, сообщив, что с банковского счета пожилого человека исчезли деньги. Оперативники установили, что консультант отделения банка на Дмитровском шоссе, воспользовавшись доверием клиента, в течение трех месяцев похищала его деньги.

После проверки документации злоумышленницу задержали на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).