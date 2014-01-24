Житель Подмосковья взял кредит на миллион по поддельным документам

Столичная полиция задержала жителя Подмосковья, оформившего кредит на 1 миллион рублей по поддельным документам, сообщает в пятницу ГУМВД России по Москве.

От момента оформления до задержания прошло 40 минут, говорится в сообщении.

Накануне в полицию обратился начальник службы безопасности одного из банков на Верхней Радищевской улице. По его словам, клиент оформил потребительский кредит на 1 миллион рублей, предоставив поддельные документы.

Подозреваемого - им безработный 39-летний житель Московской области - задержали в тот же день по горячим следам.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), он находится под подпиской о невыезде.