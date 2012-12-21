Преступники похищали тонны товаров, представляясь грузоперевозчиками

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая совершала кражи под видом грузоперевозок.

Воры предлагали транспортные услуги компаниям через интернет. Получив заказ, они попросту не отвозили его адресату, а выгружали на своем складе. В частности, в декабре им удалось похитить 20 тонн строительных материалов, а в ноябре - 20 тонн алкогольной продукции.

При этом они использовали поддельные документы и автомобильные номера. Злоумышленники похищали грузы со складов торговых компаний на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, сообщает пресс-служба МВД России.

При попытке хищения 25 тонн мяса птицы со склада в Балашихинском районе Подмосковья полицейские задержали одного из участников группы. Им оказался 43-летний уроженец Волгоградской области. У него были изъяты поддельные накладные, водительские удостоверения и регистрационные номера на машину.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "кража" и "мошенничество". Задержанный был арестован. В настоящее время разыскиваются остальные участники преступной группы.