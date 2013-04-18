В отношении братьев Навальных возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных. На этот раз их подозревают в мошенничестве в отношении ООО "Многопрофильная Процессинговая Компания".

По версии следствия, Навальные создали на Кипре компанию "Alortag Management Limited", которая выступила учредителем подконтрольного Навальным лжепредприятия ООО "Главное подписное агентство". Гендиректором ООО было назначено номинальное лицо, не имеющее никакого отношения к его последующей деятельности.



В 2008 году Олег Навальный, являясь руководителем одного из структурных подразделений Почты России, используя служебное положение, убедил представителей ООО "МПК" расторгнуть договоры с прямыми контрагентами на оказание услуг по печати счетов-извещений, а также на доставку терминалов до региональных управлений Федеральной почтовой связи. При этом он рекомендовал конкретного подрядчика – "Главное подписное агентство". С ним был заключен договор по значительно завышенным ценам.

При этом фактически "Главное подписное агентство" не выполняло условий договора, поскольку не обладало необходимой материальной базой и штатом сотрудников. Услуги по договору продолжал оказывать их бывший контрагент, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В результате действий Навальных компании "МПК" был причинен ущерб в размере не менее 3,8 миллионов рублей. Эти деньги были перечислены на счета "Главного подписного агентства", а затем похищены братьями.

Это дело следователи соединили в одном производстве с делом Навальных о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше Восток".