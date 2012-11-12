Директора страховой компании подозревают в присвоении 8,5 млн рублей

Столичные полицейские задержали директора страховой компании, которая подозревается в продаже поддельных полисов на 8,5 миллионов рублей, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.



В полицию обратился юрист одной из страховых компаний и пояснил, что к нему с требованием компенсировать ущерб начали обращаться граждане. Однако, информация о них в базе данных фирмы отсутствует.

"Сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что деньги от клиентов под предлогом продажи страховых полисов получала генеральный директор компании, 25-летняя жительница Подмосковья, являющаяся также руководителем еще двух аналогичных страховых компаний. Женщина не вносила в базу данных информацию о клиентах, а деньги присваивала", - говорится в сообщении.

Подозреваемая уже задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".