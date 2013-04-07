Бывшего участника шоу "Дом 2" подозревают в мошенничестве

На юго-западе Москвы полиция задержала по подозрению в мошенничестве в сфере продажи автомобилей 23-летнего ранее судимого москвича. В 2009 году молодой человек участвовал в известном телешоу, но, как сообщает пресс-служба московского главка МВД, "с позором покинул его".

В 2012 году, выйдя из колонии, где провел год за мошенничество с продажей авто, задержанный начал размещать в интернете объявления о продаже несуществующих автомобилей, договариваясь о встрече с потенциальными клиентами, брал с них залог в размере от 50 до 150 тысяч рублей под расписку и утверждал, что пригонит машину на следующий день, после чего исчезал.

В отношении задержанного заведено уголовное дело о мошенничестве, следствие имеет в распоряжении пять заявлений от пострадавших.

Отметим, что, по сообщению ряда СМИ, задержанный "прославился" участием в реалити-шоу "Дом 2".