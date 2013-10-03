Сотрудницу почты уличили в мошенничестве

В одном из почтовых отделений столицы была обнаружены пропажа более 200 тысяч рублей. Полицейские установили, что сумма исчезла из кассы в результате мошеннических действий со стороны сотрудницы почты.

Выяснилось, что в течение года женщина регулярно проводила по кассе неполную сумму оплаты почтовых услуг, а с плательщиков взимала их действительную стоимость. Остаток оператор связи присваивала себе.

На данный момент установлена причастность сотрудницы почты к 102 эпизодам противоправной деятельности. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.