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20 октября 2012, 18:47

Акции

Митинг в поддержку выборов в КС оппозиции прошел без инцидентов

В субботу, 20 октября, на Трубной площади завершился митинг в поддержку выборов в Координационный совет оппозиции, который проходил с 12.00 до 18.00. В акции приняли участие около 600 человек.

В числе пришедших – координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, депутаты Госдумы Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, а также политик Борис Немцов и освобожденная участница группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, сообщает РИА Новости.

Второй митинг пройдет 21 октября с 15.00 до 20.00. Организаторы мероприятий задались целью рассказать общественности о новом органе.

Напомним, в состав Координационного совета войдут 45 человек. Кандидатуры выдвинули более 200 претендентов. В их числе – Удальцов, Немцов, лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова, телеведущие Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Ксения Собчак, писатель Дмитрий Быков. КСО избирается сроком на один год.

митинги акции Дмитрий Гудков Илья Пономарев Сергей Удальцов координационный совет
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