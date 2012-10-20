Митинг в поддержку выборов в КС оппозиции прошел без инцидентов

В субботу, 20 октября, на Трубной площади завершился митинг в поддержку выборов в Координационный совет оппозиции, который проходил с 12.00 до 18.00. В акции приняли участие около 600 человек.

В числе пришедших – координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, депутаты Госдумы Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, а также политик Борис Немцов и освобожденная участница группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, сообщает РИА Новости.

Второй митинг пройдет 21 октября с 15.00 до 20.00. Организаторы мероприятий задались целью рассказать общественности о новом органе.

Напомним, в состав Координационного совета войдут 45 человек. Кандидатуры выдвинули более 200 претендентов. В их числе – Удальцов, Немцов, лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова, телеведущие Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Ксения Собчак, писатель Дмитрий Быков. КСО избирается сроком на один год.