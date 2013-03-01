Движение общественного транспорта в ЦАО изменится 2 марта

В связи с проведением шествия и митинга в защиту детей 2 марта с 9 утра и до окончания мероприятий в центре Москвы изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Так, троллейбус номер 1 будет следовать от метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник", троллейбус номер 2 – от к/ст. "Фили" до Новинского бульвара, маршрут номер 15 – отменяется после прохождения колонны до Страстного бульвара, номер 31 - от к/ст. "Лужники" до метро "Парк Культуры", после прохождения колонны до площади Никитских ворот, номер 44 - от метро "Парк Победы" до Новинского бульвара.

Кроме того, по сообщению ГУП "Мосгортранс", автобусы номер 6 разделятся на два маршрута: от Силикатного завода до метро "Краснопресненская" и от Павелецкого вокзала до кинотеатра "Ударник".

Троллейбусы номер 3 начнут следовать от улицы Милашенкова до Самотечной площади с 10 утра и до окончания акций. Автобусы номер 39 с 12.00 - от улицы Милашенкова до Самотечной площади. Троллейбус номер 9 с 14.00 - от гостиницы "Останкино" до Капельского переулка, маршрут номер 13 – отменяется, автобус номер 24 - от гостиницы "ВДНХ" до Самотечной площади.

Напомним, что в субботу, 2 марта, с 14.00 от Гоголевского бульвара начнется шествие активистов в защиту детей, а с 15.00 в Новопушкинском сквере состоится митинг. Главное требование организаторов - облегчить усыновление детей российскими гражданами. В мероприятиях, согласованных с властями, примут участие порядка 5 тысяч человек.