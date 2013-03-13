Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта 2013, 19:47

Транспорт

На станции метро "Отрадное" на рельсы упал человек

Около 7 часов вечера на станции метро "Отрадное" на рельсы упал человек. Об этом сообщил читатель М24.ru Александр.

"Мужчина упал на рельсы перед приходом поезда, однако машинисту удалось вовремя остановить поезд и мужчина не пострадал," - уточнил читатель.

Из-за происшествия движение поездов от станции метро "Отрадная" в сторону центра на 6-7 минут было приостановлено. Пострадавший был поднят с путей на платформу.

Причины падения и состояние пострадавшего не уточняется.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.ru.

метрополитен Отрадное упал на рельсы новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика