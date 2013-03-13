Около 7 часов вечера на станции метро "Отрадное" на рельсы упал человек. Об этом сообщил читатель М24.ru Александр.

"Мужчина упал на рельсы перед приходом поезда, однако машинисту удалось вовремя остановить поезд и мужчина не пострадал," - уточнил читатель.

Из-за происшествия движение поездов от станции метро "Отрадная" в сторону центра на 6-7 минут было приостановлено. Пострадавший был поднят с путей на платформу.

Причины падения и состояние пострадавшего не уточняется.

