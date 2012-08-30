Владимир Путин и Сергей Собянин открыли станцию "Новокосино"

На Калининской ветке московского метрополитена появилась новая станция –"Новокосино". В церемонии открытия, прошедшей утром 30 августа, приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новокосино" – это 186-я по счету работающая станция московского метро. С ее открытием метрополитен стал доступным для 70 тысяч человек из почти 200 тысяч жителей московских районов Новокосино и Косино-Ухтомский, а также подмосковного города Реутов.

Напомним, строительные работы на участке протяженностью более 3,5 километра от станции "Новогиреево" до "Новокосино" начались в 2008 году. Перегонные тоннели сооружались на глубине 10-17 метров.

Как сообщает пресс-служба московской подземки, архитектурное решение новой станции выполнено в черно-белой гамме. В отделке использовались гранит и мрамор белых, черных и серых тонов в сочетании с цветными керамическими плитами на стенах вестибюлей и пешеходных переходов.

Для людей с ограниченными возможностями в подземных вестибюлях расположены лифты. "Новокосино" стала первой станцией Московского метрополитена, где установлена система звукового оповещения, информирующая слабовидящих пассажиров не только о прибытии поездов, но и об их отправлении.