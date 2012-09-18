Wi-fi в столичном метро временно отключен

Бесплатный доступ к интернету на Кольцевой линии московского метрополитена временно отключен в связи с завершением пилотного проекта.

"В настоящий момент wi-fi в метро отключен, так как эксперимент, который проводился совместно с компанией МТС, завершен. Все необходимое оборудование в вагонах осталось, но оно также отключено", – сказал РИА Новости источник в городской администрации.

Столичные власти планируют до конца сентября провести конкурс по дальнейшему оснащению столичного метрополитена беспроводным интернетом. Возобновить работу интернета почти во всей подземке планируется к концу года.

"Но скорость доступа в интернет будет зависеть от многих факторов. Конечно же, быстрее всего она будет на тех линиях, где курсируют поезда нового поколения", – добавил источник.

Напомним, эксперимент по внедрению wi-fi на Кольцевой линии проводился с конца марта.