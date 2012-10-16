В столичной подземке пройдет акция помощи бомжам

Ежегодная акция по оказанию помощи бездомным в преддверии холодов пройдет на московских вокзалах и в метро 17 октября.

В ней примут участие 15 машин с бригадами мобильной службы социальной помощи бездомным "Социальный патруль", 12 пеших бригад, полицейские и народные дружинники, сообщает РИА Новости.

С вокзалов и метро бродяг и попрошаек будут доставлять в комнаты полиции. Участники акции будут выяснять обстоятельства, в которых оказались эти люди, окажут им срочную помощь и направят в социальные учреждения или домой.

Граждан в зловонной одежде будут доставлять в городские санпропускники, а при необходимости окажут им медицинскую помощь. Организаторы акции также ставят перед собой цель – выявлять тех людей, которые занимаются попрошайничеством по принуждению.