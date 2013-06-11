11 июня 2013, 10:11Город
Движение на "серой" ветке метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено. Об этом сообщили в "Твиттере" департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ранее сообщалось, что утром 11 июня произошел сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Составы не ходили по направлению из центра на участке от станции Боровицкая до станции Нагорная.
Как пояснили в ведомстве, временный сбой в движении связан со снятием напряжения на перегоне между станциями "Серпуховская" и "Тульская" из-за неисправности подвижного состава.
Также сообщалось, что на перегоне между станциями метро "Серпуховская" и "Тульская" застрял состав с пассажирами.