Движение на "серой" ветке метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено. Об этом сообщили в "Твиттере" департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что утром 11 июня произошел сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Составы не ходили по направлению из центра на участке от станции Боровицкая до станции Нагорная.

Как пояснили в ведомстве, временный сбой в движении связан со снятием напряжения на перегоне между станциями "Серпуховская" и "Тульская" из-за неисправности подвижного состава.

Также сообщалось, что на перегоне между станциями метро "Серпуховская" и "Тульская" застрял состав с пассажирами.