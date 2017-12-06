Метро выпустило в продажу билеты к 90-летию Эльдара Рязанова

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Московское метро запустило в продажу билеты к 90-летию со дня рождения Эльдара Рязанова, сообщает ТАСС.

В кассах метро можно будет купить единые билеты на одну, две, 20 и 40 поездок. Общий тираж – 600 тысяч штук. На лицевой стороне билета изображен портрет режиссера и дата его рождения – 18 ноября 1927 года.

Также на билете есть надпись "90 лет Эльдару Рязанову".

Советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Рязанов создал более 50 кинолент. Самые популярные фильмы режиссера – "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс".