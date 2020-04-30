Собянин поздравил горожан с наступающими майскими праздниками

30 апреля, 21:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающими майскими праздниками, в частности с Праздником Весны и Труда.
"У нас впереди майские праздники, поэтому я поздравляю москвичей с наступающим 1 Мая! С Днем Победы, я думаю, еще успею поздравить. Пожелать им здоровья", – сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".
Мэр отметил, что пожелание здоровья в настоящее время очень ценно, а потому его слова не являются просто формулой речи.
"Нам здоровья, нашим близким и как можно быстрее нам всем вернуться к нормальной жизни", – пожелал он.
Также Собянин выразил уверенность в том, что все трудности, причиненные коронавирусной инфекцией, будут преодолены.
Ранее столичные врачи обратились к жителям Москвы с призывом остаться дома. Они попросили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.
С аналогичным призывом выступили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамика числа заразившихся коронавирусной инфекцией показывает, что россиянам рано успокаиваться, расслабляться и выходить на улицу.
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