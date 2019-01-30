Собянин назначил заместителя руководителя ДИТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Владимир Макаров назначен заместителем руководителя столичного департамента информационных технологий (ДИТ). Распоряжение Сергея Собяниа опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Вместе с тем Макаров освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя руководителя ДИТ.

Служебный контракт с чиновником заключен на два года, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Собянин назначил Василия Олейника исполняющим обязанности главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в Москве.