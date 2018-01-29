Собянин призвал рассмотреть дело врача Мисюриной максимально объективно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин прокомментировал дело врача Елены Мисюриной, осужденной за смерть пациента.

Мэр подчеркнул, что жизнь и здоровье пациентов важнее всего, однако такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. "Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью", – написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее департамент здравоохранения заявил, что сделает все возможное для пересмотра дела Елены Мисюриной, осужденной за врачебную ошибку. В депздраве подчеркнули, что Мисюрина – высокопрофессиональный специалист и работает в ГКБ №52 с 2014 года.

В ведомстве узнали о ходе и результатах уголовного дела уже после вынесения обвинительного приговора. До этого можно было получить независимое мнение более широкого состава экспертов и оказать поддержку врачу в суде, говорится в сообщении.

По версии следствия, она провела ​трепанобиопсию пациенту c раком предстательной железы, несахарным диабетом и прогрессирующим миелофиброзом. После процедуры пациент отправился на работу, а к концу дня почувствовал себя плохо.

Его госпитализировали в частную клинику с подозрением на аппендицит. Вскоре после операции в хирургическом отделении клиники мужчина скончался. Уголовное дело в отношении Мисюриной возбудили в 2015 году по статье "Причинение смерти по неосторожности".

29 января адвокат подаст апелляцию. В рамках дела медику предоставят все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений.