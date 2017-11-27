В Москве стало больше возможностей для ведения своего бизнеса – Собянин

27 ноября, 11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин
В столице стало больше возможностей для ведения и развития своего бизнеса, заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы выступил на открытии бизнес-форума Synergy Global Forum, организованного на площадке СК "Олимпийский".
"Самое важное, что зависит от города – это создание соответствующей инфраструктуры для бизнеса. Несколько лет тому назад мы поставили перед собой цель, определили приоритет создания условий ведения бизнеса, и самое главное – это развитие бизнес-инфраструктуры, строительство торговых центров, бизнес-центров, развитие московских предприятий", – сказал Собянин, передает Агентство "Москва".
По словам мэра столицы, за последние семь лет в Москве построено 12 млн квадратных метров коммерческих площадей – по 1 квадратному метру на жителя Москвы.
"Благодаря этому стало больше возможностей зарегистрировать предприятие в Москве и вести бизнес в Москве. Особенно это касается малых и средних предприятий", – отметил Собянин.
Мэр также добавил: в Москве с каждым годом увеличивается число предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня их количество превышает 700 тысяч.
Перед открытием бизнес-форума Synergy Global Forum Сергей Собянин встретился с писателем Ником Вуйчичем, который является одним из спикеров мероприятия. Мэр Москвы поблагодарил Вуйчича за участие в форуме и поговорил на тему развития предпринимательства в столице, отметив, что бизнес в Москве получает поддержку со стороны городских властей, и с каждым годом число предпринимателей не уменьшается, что приводит к развитию городской инфраструктуры.
Вуйчич согласился с мнением правительства Москву и отметил, что развитие бизнеса следует стимулировать со стороны властей.
Бизнес-форум Synergy Global Forum начал работу 27 ноября и будет проходить в течение двух дней. Участие в мероприятии примут около 20 тысяч человек. В этот раз спикерами станут основатель Virgin Group сэр Ричард Брэнсон, легендарный боксер Майк Тайсон, кинорежиссер Оливер Стоун, экономист Нассим Талеб, лучший мировой мотивационный спикер Ник Вуйчич. Первый раз форум проходил в Москве в 2015 году.
В 2016 году Synergy Global Forum официально вошел в книгу рекордов Гиннесса России как самое масштабное бизнес-мероприятие, собрав на своих лекциях более шести тысяч слушателей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: