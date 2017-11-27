В Москве стало больше возможностей для ведения своего бизнеса – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

В столице стало больше возможностей для ведения и развития своего бизнеса, заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы выступил на открытии бизнес-форума Synergy Global Forum, организованного на площадке СК "Олимпийский".

"Самое важное, что зависит от города – это создание соответствующей инфраструктуры для бизнеса. Несколько лет тому назад мы поставили перед собой цель, определили приоритет создания условий ведения бизнеса, и самое главное – это развитие бизнес-инфраструктуры, строительство торговых центров, бизнес-центров, развитие московских предприятий", – сказал Собянин, передает Агентство "Москва".

По словам мэра столицы, за последние семь лет в Москве построено 12 млн квадратных метров коммерческих площадей – по 1 квадратному метру на жителя Москвы.

"Благодаря этому стало больше возможностей зарегистрировать предприятие в Москве и вести бизнес в Москве. Особенно это касается малых и средних предприятий", – отметил Собянин.

Мэр также добавил: в Москве с каждым годом увеличивается число предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня их количество превышает 700 тысяч.

Перед открытием бизнес-форума Synergy Global Forum Сергей Собянин встретился с писателем Ником Вуйчичем, который является одним из спикеров мероприятия. Мэр Москвы поблагодарил Вуйчича за участие в форуме и поговорил на тему развития предпринимательства в столице, отметив, что бизнес в Москве получает поддержку со стороны городских властей, и с каждым годом число предпринимателей не уменьшается, что приводит к развитию городской инфраструктуры.

Вуйчич согласился с мнением правительства Москву и отметил, что развитие бизнеса следует стимулировать со стороны властей.

Бизнес-форум Synergy Global Forum начал работу 27 ноября и будет проходить в течение двух дней. Участие в мероприятии примут около 20 тысяч человек. В этот раз спикерами станут основатель Virgin Group сэр Ричард Брэнсон, легендарный боксер Майк Тайсон, кинорежиссер Оливер Стоун, экономист Нассим Талеб, лучший мировой мотивационный спикер Ник Вуйчич. Первый раз форум проходил в Москве в 2015 году.

В 2016 году Synergy Global Forum официально вошел в книгу рекордов Гиннесса России как самое масштабное бизнес-мероприятие, собрав на своих лекциях более шести тысяч слушателей.