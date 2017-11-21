Легендарный боксер Майк Тайсон выступит в Москве на бизнес-форуме

Фото: AP/Michael Clevenger/The Courier-Journal, Pool

Крупнейший событие в мире бизнеса Synergy Global Forum 2017 пройдет в СК "Олимпийский" 27-28 ноября.

В этот раз спикерами Форума станут основатель Virgin Group сэр Ричард Брэнсон, легендарный боксер Майк Тайсон, кинорежиссер Оливер Стоун, выдающийся экономист Нассим Талеб, лучший мировой мотивационный спикер Ник Вуйчич и другие.

В прошлом году Synergy Global Forum официально вошел в книгу рекордов Гиннесса России как самое масштабное бизнес-мероприятие, собрав на своих лекциях более шести тысяч слушателей.

Приобрести билеты и ознакомиться с программой Форума можно по ссылке.