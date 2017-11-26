Собянин разместил в соцсетях фото кварцевания в вагонах метро

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поделился с пользователями Сети фотографией, на которой представлен процесс кварцевания вагона метро. Изображение мэр разместил в своем микроблоге в Twitter.

"Знаете, что происходит на этом фото? Кварцевание в вагонах #мосметро. Это особенно актуально в холода, когда гуляют вирусы", − сообщил Собянин. Мэр также отметил, что процесс кварцевания занимает полчаса и проводится ежедневно.

Знаете, что происходит на этом фото? Кварцевание в вагонах #мосметро. Это особенно актуально в холода, когда гуляют вирусы. Полчаса - и они уничтожены. И так ежедневно. Кстати, в новых вагонах система обеззараживания воздуха ультрафиолетом уже встроена в климатические установки. pic.twitter.com/M3ANq1bku2 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 ноября 2017 г.



"Кстати, в новых вагонах система обеззараживания воздуха ультрафиолетом уже встроена в климатические установки", − пояснил мэр столицы.