Собянин выразил соболезнования родственникам жертв ДТП на Славянском бульваре

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП на Славянском бульваре.

"Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших", – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что рассматриваются две версии аварии. По одной из них автобус подрезала машина, по другой – у транспортного средства отказали тормоза.

Инцидент произошел 25 декабря в районе дома 3 на Славянском бульваре. Автобус, ехавший по маршруту до "Сколково", въехал в подземный переход. В результате ДТП погибли пять человек, еще 15 пострадали.