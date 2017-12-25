Собянин выразил соболезнования родственникам жертв ДТП на Славянском бульваре

25 декабря, 15:38
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП на Славянском бульваре.
"Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших", – написал он в своем микроблоге в Twitter.
Ранее сообщалось, что рассматриваются две версии аварии. По одной из них автобус подрезала машина, по другой – у транспортного средства отказали тормоза.
Инцидент произошел 25 декабря в районе дома 3 на Славянском бульваре. Автобус, ехавший по маршруту до "Сколково", въехал в подземный переход. В результате ДТП погибли пять человек, еще 15 пострадали.
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