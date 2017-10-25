Собянин гарантировал выполнение программы реновации в полном объеме

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Городские власти гарантируют выполнение программы реновации в полном объеме, сообщил во время ежегодного доклада о результатах деятельности правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин.

"400 миллиардов рублей, предусмотренных на реновацию в бюджете, дают нам полную гарантию того, что мы не будем топтаться на месте, а масштабно реализуем эту чрезвычайно сложную, тяжелую, порой конфликтную, но необходимую москвичам программу", – заявил мэр.

По его словам, принятые законы обеспечили права горожан, проживающих в домах, которые попали под снос. Он добавил, что благодаря программе реновации жилищные условия улучшат более 10 процентов москвичей. Свыше миллиона жителей пятиэтажек переедут в новое жилье и более 500 тысяч смогут купить квартиры в домах, построенных по этой программе, уточнил Собянин.

1 августа мэр подписал постановление "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве". Программа рассчитана до 2032 года. В нее вошли 5177 многоквартирных дома, в которых находится 350 тысяч квартир. Правительство уже утвердило стандарт отделки квартир и благоустройства дворов. В столице открыли два шоу-рума квартир по программе.

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