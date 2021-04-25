Собянин поздравил с днем рождения президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instagram опубликовал поздравление президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку с 69-летием.

"Поздравляю с днем рождения легендарного Владислава Третьяка! Для меня, да и поклонников во всем мире, вы эталон хоккеиста. Ваш пример вдохновил сотни мальчишек, которые штурмуют ледовые поля. Будьте здоровы, Владислав Александрович! Удачи во всем!" – написал мэр.

Владислав Третьяк родился 25 апреля 1952 года в Московской области. По примеру старшего брата он начал заниматься плаванием и прыжками в воду, но в 11 лет записался в секцию хоккея.

С 1969 по 1984 годы он защищал ворота ЦСКА и сборной Советского Союза. Третьяк – многократный чемпион и призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также многих других престижных соревнований.

Ранее Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву. Он отметил, что актрисе удалось создать множество знаковых женских образов.