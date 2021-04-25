Какие улицы перекроют в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

13:45

Собянин поздравил с днем рождения президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка

мэр Москвы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instagram опубликовал поздравление президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку с 69-летием.

"Поздравляю с днем рождения легендарного Владислава Третьяка! Для меня, да и поклонников во всем мире, вы эталон хоккеиста. Ваш пример вдохновил сотни мальчишек, которые штурмуют ледовые поля. Будьте здоровы, Владислав Александрович! Удачи во всем!" – написал мэр.

Владислав Третьяк родился 25 апреля 1952 года в Московской области. По примеру старшего брата он начал заниматься плаванием и прыжками в воду, но в 11 лет записался в секцию хоккея.

С 1969 по 1984 годы он защищал ворота ЦСКА и сборной Советского Союза. Третьяк – многократный чемпион и призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также многих других престижных соревнований.

Ранее Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву. Он отметил, что актрисе удалось создать множество знаковых женских образов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать