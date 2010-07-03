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15:52

Собянин пригласил москвичей на спектакли проекта "Золотая маска в городе"

мэр Москвы Сергей Собянин город культура

15:52

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин пригласил желающих посетить театральные постановки в рамках проекта "Золотая маска в городе".

"...Все желающие могут бесплатно увидеть новые постановки театральных коллективов. На некоторые спектакли нужна регистрация", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Театральные представления в рамках проекта проходят в Москве с 16 марта по 23 апреля. Показы приурочены к Году театра в России и к 25-летию российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

13 спектаклей можно будет увидеть на улицах, площадях, в парках, музеях, на вокзалах, в библиотеках и офисных центрах. В частности, постановки состоятся на ВДНХ и в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Участниками станут 13 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Петрозаводска и Ханты-Мансийска.

мэр Москвы Сергей Собянин город культура

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