Спектакли в рамках проекта "Золотая маска" в городе" покажут в Москве

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В столице покажут 13 спектаклей в рамках проекта "Золотая маска" в городе", сообщает Агентство "Москва".

Показы пройдут на улицах, площадях, в парках, музеях, на вокзалах, в библиотеках и офисных центрах. Увидеть их можно будет с 16 марта по 23 апреля. В частности, постановки состоятся на ВДНХ и в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Участвовать в них будут 13 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Петрозаводска и Ханты-Мансийска. Вход на все представления будет бесплатным по предварительной регистрации на сайте фестиваля и премии "Золотая маска". Показы приурочены к Году театра в России и к 25-летию российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

Сергей Собянин ранее рассказал, что на фестивале "Московская Масленица" в рамках "Золотой маски" в городе" покажут пять кукольных спектаклей из разных регионов России. Дети увидят постановки по мотивам сказок "Аленький цветочек" от петербургского театра "Кукольный формат", "Колобок" Екатеринбургского театра кукол, "Жили-были" в исполнении актеров пензенского театра "Кукольный дом".