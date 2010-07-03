Собянин рассказал о новом формате фестиваля "Московская Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Впервые большинство площадок "Московской Масленицы" находится не в центре. Об этом в ходе посещения одной из площадок фестиваля – на Манежной площади – сообщил Сергей Собянин.

"Фестиваль "Московская Масленица" в самом разгаре. Праздничные мероприятия будут идти всю неделю на 23 площадках. В этом году "Московская Масленица" изменила свой формат, и многое происходит впервые. Впервые большая часть площадок находится за пределами центра – в жилых районах и парках. Впервые фестиваль предлагает такое разнообразие блинов и других угощений. Впервые на площадках фестиваля организовано сразу 11 кулинарных школ. Приходите!" – сказал мэр столицы.

Собянин отметил, что праздник с каждым годом становится все интереснее, привлекательнее и душевнее. "В этот праздник работают десятки творческих коллективов, проводятся десятки мастер-классов, где представлены самые разнообразные рецепты блинов - более 200. Всю неделю в Москве Масленица, приглашаю всех на праздник", – добавил он.

В этом году "Московскую Масленицу" решили посвятить в первую очередь гастрономическим радостям. Фермерские продукты самого высокого качества на фестиваль привезли производители из 20 регионов России. На прилавках шале представлено более 70 вида сыров, свыше 30 видов чая, 30 видов мясных деликатесов и более 40 видов рыбы и морепродуктов. Конечно же, самое почетное место на этом "пиру" досталось блинам. Гости праздника могут попробовать более 60 видов блинов со 150 начинками и топпингами, например, арабские блины катаеф, чешские паланчики, нигерийские блины, черемуховые блинчики с облепиховым курдом и сгущенкой, а также мятные панкейки с шоколадной крошкой.

Блины можно не только попробовать, но и научиться готовить. Участниками фестиваля впервые стали 11 кулинарных школ. Они ежедневно проводят бесплатные занятия для детей в теплых павильонах на площади Революции, на Профсоюзной, Городецкой, Ярцевской, Хачатуряна и Митинской улицах, а также на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, в Зеленограде и Троицке. Мастер-классы дополнят задорные кулинарные батлы. На них повара соберут две команды, возьмут случайные ингредиенты и приготовят из них масленичные лакомства.

В первые в дни "Московской Масленицы" проходит 1,5 тысячи мастер-классов, 700 из которых – кулинарные, а еще 800 – ремесленные и творческие. Так, в "Гостиной" на площади Революции юных гостей познакомят с традиционными масленичными забавами, такими как взятие снежного городка, петрушечные бои, балаганные спектакли. Кроме того, дети и сами могут нарисовать или смастерить персонажей русской масленицы. В соседнем "Домике ремесел" обучают изготовлению деревянных игрушек и сувениров, а в "Усадьбе творчества" на Профсоюзной для маленьких москвичей проводят занятия по рукоделию, изготовлению соломенных кукол и лошадок, забавных масок и декоративных панно.

Культурная программа фестиваля в этом году также будет очень насыщенной. Она включает около 350 выступлений творческих коллективов, в том числе более 200 спектаклей и около 150 концертов. Пять кукольных спектаклей из разных регионов России покажут в рамках проекта "Золотая Маска" в городе". Дети увидят постановки по мотивам сказок "Аленький цветочек" от петербургского театра "Кукольный формат", "Колобок" Екатеринбургского театра кукол, "Жили-были" в исполнении актеров пензенского театра "Кукольный дом".

На Городецкой и Профсоюзной улицах, а также на Ореховом бульваре с концертами выступят Государственный академический народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, ансамбль "Задорные гармонисты" и вокальный ансамбль "Девчата". В фестивале также участвуют ансамбли "Петровские гусляры" и "Люди вольные", Московский казачий хор, группы "Мишель", Doodkee Project и Monkey Folk.

Кроме того, восемь площадок "Московской Масленицы" расположены в городских парках. В праздничные выходные марта парки приглашают москвичей на знаменитое чаепитие из сказки "Алиса в Стране чудес", где их будут ждать Шляпник, Белый Кролик, Белая шахматная королева и Червонная дама. Посидеть с ними за одним столом и выпить горячего чая с блинами, пирогами и другими лакомствами может каждый желающий.

Фестиваль "Московская Масленица" проходит в столице с 1 по 10 марта. Площадки работают с 11:00 до 21:00 в будни дни и с 10:00 до 22:00 – в выходные. В прошлом году фестиваль посетили 4,75 миллиона человек. Они съели около 250 тысяч блинов и поучаствовали в трех тысячах развлекательных мероприятиях.