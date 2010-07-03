Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:30

Москва и Псковская область подписали пятилетнюю программу сотрудничества

мэр Москвы Сергей Собянин власть

18:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали программу сотрудничества на пять лет – с 2019 до 2023 года.

Программу подготовили на основании Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами от 15 февраля 2018 года. Предполагается, что будут реализованы совместные проекты в различных сферах экономики и городского хозяйства.

Планируется создать благоприятные условия для установления деловых связей между хозяйствующими субъектами Москвы и Псковской области, чтобы обеспечить производственную кооперацию, импортозамещение, локализацию производства востребованной продукции и многое другое.

Подписание программы является главным событием Дней Псковской области, которые проходят в Москве 23 и 24 мая.

Для гостей подготовлено множество культурных и деловых мероприятий. Состоится выставка инвестиционного потенциала области в ТПП РФ, круглые столы по актуальным вопросам развития образования, здравоохранения, туризма, а также создания "умных городов".

Выставка-ярмарка продукции агропромышленных предприятий пройдет по адресу: Нахимовский проспект, владение 51/21.

В парке "Красногвардейские пруды" организована фотовыставка достопримечательностей Псковской области.

В Московском музыкальном театре фольклора "Русская песня" пройдет гала-концерт псковских мастеров искусств.

В апреле было подписано Соглашение между правительствами Москвы и Курганской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Оно заменит аналогичный документ, действовавший с 2005 года. Москву и Курганскую область связывают давние партнерские отношения. Взаимный товарооборот достигает порядка пяти миллиардов рублей в год. Курганская область ввозит в столицу автобусы, медицинские изделия, лекарства, мебель.

Читайте также

мэр Москвы Сергей Собянин власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика