Москва и Псковская область подписали пятилетнюю программу сотрудничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали программу сотрудничества на пять лет – с 2019 до 2023 года.

Программу подготовили на основании Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами от 15 февраля 2018 года. Предполагается, что будут реализованы совместные проекты в различных сферах экономики и городского хозяйства.

Планируется создать благоприятные условия для установления деловых связей между хозяйствующими субъектами Москвы и Псковской области, чтобы обеспечить производственную кооперацию, импортозамещение, локализацию производства востребованной продукции и многое другое.

Подписание программы является главным событием Дней Псковской области, которые проходят в Москве 23 и 24 мая.

Для гостей подготовлено множество культурных и деловых мероприятий. Состоится выставка инвестиционного потенциала области в ТПП РФ, круглые столы по актуальным вопросам развития образования, здравоохранения, туризма, а также создания "умных городов".

Выставка-ярмарка продукции агропромышленных предприятий пройдет по адресу: Нахимовский проспект, владение 51/21.

В парке "Красногвардейские пруды" организована фотовыставка достопримечательностей Псковской области.

В Московском музыкальном театре фольклора "Русская песня" пройдет гала-концерт псковских мастеров искусств.

В апреле было подписано Соглашение между правительствами Москвы и Курганской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Оно заменит аналогичный документ, действовавший с 2005 года. Москву и Курганскую область связывают давние партнерские отношения. Взаимный товарооборот достигает порядка пяти миллиардов рублей в год. Курганская область ввозит в столицу автобусы, медицинские изделия, лекарства, мебель.