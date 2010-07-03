Дни Псковской области пройдут в Москве 23 и 24 мая. Для гостей подготовили гала-концерт, ярмарку продовольственных товаров и еще целый ряд культурных и деловых мероприятий. Об этом сообщил глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Он напомнил, что Псковская область богата своей историей и культурными достижениями. "Предстоящие Дни Псковской области помогут укрепить существующие связи и наладить множество новых, что послужит развитию наших регионов", − цитирует Сучкова Агентство "Москва".
Глава ведомства также рассказал, что 23 мая в Александровском саду состоится возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятным знакам "Город воинской славы Псков" и "Город воинской славы Великие Луки". Вслед за этим в столице откроется выставка-ярмарка продукции агропромышленных предприятий региона. Ярмарка будет работать на территории владения 51/21 на Нахимовском проспекте.
В рамках Дней Псковской области также откроют фотовыставку достопримечательностей региона. Ее можно будет увидеть в парке "Красногвардейские пруды", уточнил Сучков. Кроме того, 24 мая в Торгово-промышленной палате РФ пройдет выставка-презентация инвестиционного потенциала Псковской области. На других городских площадках в тот же день организуют круглые столы, посвященные обмену опытом в сферах образования, здравоохранения, информационных технологий, туризма и благотворительности.
24 мая в 19:00 в Московском музыкальном театре фольклора "Русская песня" начнется гала-концерт мастеров искусств Псковской области.
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