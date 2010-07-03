Москва и Курганская область подписали соглашение о сотрудничестве

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Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков подписали соглашение между правительствами Москвы и Курганской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Оно заменит аналогичный документ, действовавший с 2005 года. Москву и Курганскую область связывают давние партнерские отношения. Взаимный товарооборот достигает порядка пяти миллиардов рублей в год. Курганская область ввозит в столицу автобусы, медицинские изделия, лекарства, мебель. Москва же поставляет легковые автомобили, бытовую технику, лифты, ювелирные изделия, моющие средства, продовольственные товары и другую продукцию.

Соглашение призвано расширить межрегиональные связи в сферах транспорта, информационных технологий, торговли и услуг, архитектуры и строительства, ЖКХ и благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма, спорта, экологии и других. Власти двух сторон будут создавать условия для расширения взаимных поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

В апреле Сергей Собянин рассказал, что французские инвесторы несмотря на санкции развивают и расширяют бизнес в России. Мэр отметил, что французские предприятия работают в различных отраслях и в столице. Речь идет в том числе о производстве автомобилей, лекарственных средств, медицинских препаратов, торговле, строительстве.