Собянин рассказал о сотрудничестве с французскими инвесторами

Французские инвесторы, несмотря на санкции, развивают и расширяют свой бизнес в России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с членами экономического совета Франко-Российской торгово-промышленной палаты.
Мэр отметил, что, несмотря на определенную турбулентность в отношениях между странами, инвесторы из Франции активно открывают предприятия.
"У них есть планы по своему развитию, расширению своего бизнеса, это очень приятно", – отметил Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что французские предприятия работают в различных отраслях в столице, в том числе производстве автомобилей, лекарственных средств, медицинских препаратов, торговле, строительстве.
В свою очередь, президент Франко-Российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде заявил, что Франция намерена сохранить позиции среди основных инвесторов в российскую экономику.
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