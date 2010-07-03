Собянин встретился с победителями конкурса "Лидеры России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин встретился с победителями II Конкурса управленцев "Лидеры России". На встрече с мэром собрались 19 человек, среди которых 16 москвичей и три победителя из Казани, Красноярска и Санкт-Петербурга.

Собянин обсудил с ними их проекты в области создания "умного города", формирования комфортного общественного пространства, развития транспорта, медицины, образования и туризма, поддержке малого бизнеса и в других сферах. По итогам встречи глава города поручил изучить возможность реализации этих проектов в городском хозяйстве Москвы.

В конкурсе принимали участие граждане в возрасте до 55 лет с опытом управления не менее пяти лет и граждане до 35 лет с опытом работы на руководящей должности от двух лет.

Всего заявки подали более 227 тысяч человек. На этап тестирования вышли более 91 тысячи россиян. Из них успешно прошли все тесты и были приглашены в полуфинал почти 3300 человек, в финал вышли 300. Из них 50 человек, а это 17%, – москвичи. Финалисты получили сертификаты на миллион рублей, которые они смогут потратить на дополнительное образование и повышение квалификации.

Также победители имеют возможность в течение года общаться с наставниками – лидерами в области бизнеса или государственного управления. Одним из наставников будет Сергей Собянин.