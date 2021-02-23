Собянин поблагодарил сотрудников МЧС и правоохранителей за обеспечение безопасности

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Сергей Собянин поблагодарил сотрудников МЧС и правоохранительных органов за обеспечение безопасности москвичей. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Благодаря таким профессионалам мы живем в одном из самых безопасных мегаполисов мира. Как показывают соцопросы, в 2013 году только 30% горожан ощущали себя в городе безопасно, сегодня – уже более 70%. Это хороший результат нашей совместной работы. Большое вам спасибо!" – написал мэр.

Он подчеркнул, что лучшим сотрудникам МЧС и правоохранителям были вручены премии за их профессионализм. Мэр отметил, что в число награжденных вошли пожарные Максим Серегин и Александр Беловошин, которые с детства связаны с пожарной частью.

"У Александра все предки по отцовской линии, начиная с прапрадеда, были пожарными. Мама, брат, жена – тоже коллеги. Александр, по сути, рос в пожарной части, с детства изучал технику. Сейчас его специализация – особо сложные пожары. Для такой работы надо быть не просто сильным, но и технически подкованным человеком", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что более 100 спасателей и пожарных займутся обеспечением безопасности торжественных мероприятий, которые пройдут в Москве 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Также к мероприятиям привлекут 11 единиц техники, среди которых один катер Московской городской поисково-спасательной службы.

